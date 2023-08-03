Польских пограничников забросали взрывающимися зарядами со стороны Беларуси 3.08.2023, 10:11

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В район атаки направлен бронеавтомобиль.

Мигранты 2 августа использовали против польского патруля не только камни, но и петарды. Об этом говорится в сводке Пограничной охраны Польши.

«На участке заставы в Дубичах Церкевных польские патрули были забросаны камнями и петардами после того, как предотвратили пробу перехода через границу группой из 20 человек. В этот район направлен спецавтомобиль TUR», – заявили в польской Пограничной охране.

TUR – это легкий бронеавтомобиль, используемый контртеррористическими подразделениями польской полиции. В прошлом месяце они были направлены на усиление в пограничные регионы.

Всего же за 2 августа польскую границу пытались нарушить 86 мигрантов. Это значительно меньше, чем на протяжении последней недели, когда ежедневное число нарушителей колебалось на уровне около 200 человек.

На границе Литвы и Латвии вчера также было зарегистрировано меньше попыток нарушений. Литовские пограничники сообщили о четырех мигрантах, латвийские – о 15.

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