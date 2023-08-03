Премьер Польши и президент Литвы встретились в Сувалкском коридоре 2 3.08.2023, 13:14

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Лидеры двух стран обсудили противодействие провокациям Лукашенко с использованием ЧВК «Вагнера».

В Беларуси находится как минимум четыре тысячи наемников частной военной компании Вагнера. Такую цифру назвал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 3 августа во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Сувалкском коридоре.

— По нашим данным, их (наемников ЧВК Вагнера — Прим. ред.) около 4 тысяч на территории Беларуси. По информации, полученной от господина президента (Гитанаса Науседы — Прим. ред.), может быть больше. По информации, которую нам предоставляют наши американские союзники, на территории Беларуси находятся несколько тысяч членов группировки «Вагнера», — цитирует Моравецкого Delfi.

Политик отметил, что вагнеровцев перебрасывают на восточный фланг НАТО, «чтобы его дестабилизировать».

— Это реальные угрозы, которые подтверждаются и нашими союзниками, — сказал он.

Президент Литвы Гитанас Науседа добавил, что присутствие наемников «Вагнера» в Беларуси является очень серьезной угрозой безопасности.

— Часть бойцов ЧВК Вагнера подошла к границе. (…) Такая ситуация очень удобна для организации провокаций как на польско-белорусской, так и на литовско-белорусской границах, — сказал Гитанас Науседа.

Лидеры Польши и Литвы заявили, что уже приняты соответствующие меры: усилена охрана, подготовлены и обновлены планы перекрытия границ с Беларусью.

— Можно по-разному оценивать намерения бойцов ЧВК Вагнера в Беларуси, но очевидно одно — и для Путина и для Лукашенко слишком велик соблазн воспользоваться их присутствием для возможных провокаций против стран НАТО, — отметил литовский лидер.

Ранее предполагаемое количество переброшенных в Беларусь наемников ЧВК Вагнера оценили в Госпогранслужбе Украины. По данным ведомства на 22 июля, в нашу страну прибыло около 5000 бойцов.

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