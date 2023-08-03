Науседа: Часть наемников «Вагнера» в Беларуси подошла к границе с Литвой 1 3.08.2023, 13:39

Провокации будут рассматриваться как агрессия со стороны России.

Расположение наемников ЧВК «Вагнера» в Беларуси является важным фактором риска безопасности. Часть из них находится вблизи границы с Литвой, в Гродно.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, сообщает LRT.

Как отметил Науседа, количество наемников в Беларуси уже превышает или же приближается к 4 тысячам. Часть из них заняла позиции в Гродненской области, в связи с чем существует риск провокаций на польских или же литовских границах. Литва, со своей стороны, уже приняла меры для усиления охраны границы, а также подготовила и обновила планы прикрытия границы, включая подкрепление со стороны армии.

«У нас могут быть разные взгляды на намерения боевиков «Вагнера» в Беларуси, но совершенно ясно одно: и для Путина, и для Лукашенко было бы слишком большим соблазном не воспользоваться присутствием боевиков «Вагнера» в их непосредственном соседстве для возможных провокаций против стран НАТО», - заявил Науседа.

Во время разговора с литовскими СМИ, президент Литвы отметил, что количество наемников в Беларуси, вероятно, возрастет до 10 тысяч. Также он предостерег от пренебрежительного отношения к бойцам ЧВК, поскольку это «серьезная сила, а не какие-то неопытные ребята, которые не умеют обращаться с оружием».

Науседа отметил, что Литва должна иметь четкие алгоритмы действия в случае осложнения ситуации вокруг «вагнеровцев», включая закрытие границы с Беларусью. В то же время это должно происходить в координации с Польшей и Латвией. В частности провокации со стороны наемников будут рассматриваться как действия со стороны России.

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