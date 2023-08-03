ВСУ мощно «отработали» по оккупантам на юге 3.08.2023, 14:14

2,836

Россияне остались без пушек и важного оборудования.

Как сообщил спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили пять крупнокалиберных пушек, миномет, лодку и станцию радиоэлектронной борьбы россиян. Также украинские защитники утилизировали два ударных и разведывательный дроны противника, семь единиц авто-бронетехники и три российских пункта - полевой боеснабжения, управление беспилотными летательными аппаратами и наблюдательный, сообщает УНИАН.

«Отминусован 41 оккупант», - добавили в «Юге».

Отмечается, что со вчерашнего дня группировка РФ в Черном море остается развернутой в количестве 17 кораблей, среди которых два ракетоносители – надводный и подводный. Общий залп «калибров» может достигать 12 ракет.

«На фоне активности вражеской авиации и выдержанной паузы в атаках, уровень ракетной угрозы остается очень высоким», - отмечают в командовании.

По данным Назарова, в течение суток акваторию Днепро-Бугского лимана враг простреливал трижды, методично обозначая свой контроль над морскими транспортными путями в регионе.

Также враг продолжает применять тактическую авиацию со сбросом управляемых авиабомб. За последние сутки трижды противник атаковал Бериславское и Херсонское направление. При этом основными направлениями атак оставались населенные пункты правобережной Херсонщины. В частности сам Херсон обстрелян 5 раз, ночью повреждена областная библиотека и здание дипломатического учреждения.

Также Назаров напомнил, что сегодня утром в результате артиллерийского обстрела в городе пострадало по меньшей мере три пассажира троллейбуса и четыре спасателя, которые тушили пожар, возникший от предыдущего обстрела.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».