Польша не исключает закрытия всех пунктов пропуска на белорусской границе

Польша не исключает закрытия всех пунктов пропуска на белорусской границе4
- 3.08.2023, 16:05
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В Польше не исключают закрытия всех пунктов пропуска на польско-белорусской границе. Об этом в интервью Polsat News заявил министр технологии и развития Польши Вальдемар Буда.
«Нарастает определенного рода угроза. Движение «вагнеровцев», сообщения о концентрации российских войск заставляют нас глубоко задуматься над этим», – заявил Буда.
Буда подчеркнул, что белорусские вертолеты не несли угрозы Польше, а ситуация находилась под контролем.
«Мы не можем спровоцировать войну из-за двух вертолетов», – заявил он. По словам министра, об инциденте не сообщали, чтобы избежать паники у населения.
Напомним, на белорусско-польской границе остаются открытыми пункты пропуска «Брест» для легковых машин и «Козловичи» для грузовых.
1 августа Минобороны Польши заявило о нарушении воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами в районе Беловежи. Минобороны Беларуси отрицает факт нарушения.
Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецки и президент Литвы Гитанас Науседа встретились в Сувалкском коридоре. Они ожидают, что число провокаций со стороны России и Беларуси будет расти.