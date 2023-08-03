ВСУ показали, как сгорел «Ахмат» в Старомлыновке
- 3.08.2023, 17:28
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Два видео поражения оккупантов.
Бойцы аэроразведки подразделения Shadow Сил обороны Украины сожгли на южном фронте два бронеавтомобиля СТС-3 «Ахмат», которые разработали якобы специально для кадыровцев. Ролики выложены в Telegram подразделения.
В обоих случаях ВСУ применили FPV-дроны-камикадзе сборки волонтерской группы Escadrone.
Машины атакованы в пока еще оккупированной россиянами Старомлыновке на юге Донецкой области, вероятно, в конце июля – начале августа.
Производят «Ахмат» на заводе «Ремдизель», первые машины войска ставленника Кремля в Чечне Рамзана Кадырова получили в конце июля 2022 года, а первые свидетельства их поражения на войне РФ против Украины появились еще осенью.