закрыть
3 августа 2023, четверг, 17:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ показали, как сгорел «Ахмат» в Старомлыновке

  • 3.08.2023, 17:28
  • 1,074
ВСУ показали, как сгорел «Ахмат» в Старомлыновке

Два видео поражения оккупантов.

Бойцы аэроразведки подразделения Shadow Сил обороны Украины сожгли на южном фронте два бронеавтомобиля СТС-3 «Ахмат», которые разработали якобы специально для кадыровцев. Ролики выложены в Telegram подразделения.

В обоих случаях ВСУ применили FPV-дроны-камикадзе сборки волонтерской группы Escadrone.

Машины атакованы в пока еще оккупированной россиянами Старомлыновке на юге Донецкой области, вероятно, в конце июля – начале августа.

Производят «Ахмат» на заводе «Ремдизель», первые машины войска ставленника Кремля в Чечне Рамзана Кадырова получили в конце июля 2022 года, а первые свидетельства их поражения на войне РФ против Украины появились еще осенью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Новый мятеж в РФ не за горами
Новый мятеж в РФ не за горами Леонид Невзлин
В сытую Москву пришла война
В сытую Москву пришла война Ян Валетов
Солидарность как встроенная утилита
Солидарность как встроенная утилита Ирина Халип
Путин хочет повторения Цусимы
Путин хочет повторения Цусимы Альфред Кох