Треть американцев поддержали отправку солдат США в Украину 2 3.08.2023, 18:49

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Опрос.

Белый дом и Пентагон не раз заявляли, что нога американского солдата не ступит на землю Украины, пока длится нынешний военный конфликт с Россией. Но практически треть американцев не прочь направить туда войска.

Согласно опросу Redfield & Wilton Strategies, проведенному по заказу Newsweek, 31% избирателей в США поддерживают или решительно поддерживают отправку военных частей на поля сражений в Украине. Против такой идеи выступает немногим больше — 34%. Около четверти респондентов и не поддерживают ее, и не возражают. Чуть менее 10% не имеют мнения по этому вопросу.

США — крупнейший поставщик вооружений для Украины, совокупная помощь в этой области превысила $43 млрд. Но президент Джо Байден и члены его администрации неоднократно говорили, что не намерены напрямую участвовать в конфликте и посылать в Украину войска. Перед российским вторжением, о котором Вашингтон предупреждал несколько месяцев, все находившиеся в Украине американские военные специалисты были выведены из страны. Осенью 2022 г., когда в Киев вернулся персонал посольства, с ним прибыл отряд морских пехотинцев для традиционной охраны дипломатов.

При этом некоторые американские военные, не находящиеся на действительной службе, самостоятельно помогают украинским, будь то в качестве инструкторов или сражаясь на поле боя. Например, в конце июля сообщалось о ранении морского пехотинца Тревора Рида, который в 2019 г. был арестован в России, отсидел в тюрьме и вернулся на родину в результате обмена. Представитель Госдепартамента заявил тогда: «Я выражусь предельно ясно: Рид не занимался какой-либо деятельностью от имени правительства США. Американское правительство предупреждало граждан США о необходимости воздержаться от поездок в Украину, не говоря уже об участии в боевых действиях».

Согласно июльскому опросу, в котором участвовало 1500 человек, больше всего «решительно поддерживают» отправку американских войск в Украину респонденты в возрасте 27–42 лет (так называемые миллениалы). А наибольшую совокупную поддержку (47%) высказали американцы в возрасте 11–26 лет.

Кроме того, в целом 47% опрошенных поддержали или решительно поддержали вступление Украины в НАТО. Из них чуть больше четверти считают, что ее нужно принять в альянс незамедлительно, а 37% — что после окончания войны.

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