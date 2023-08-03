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Украинские бойцы уничтожили группу оккупантов и склад боеприпасов на Запорожском направлении

  • 3.08.2023, 19:25
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Украинские бойцы уничтожили группу оккупантов и склад боеприпасов на Запорожском направлении

Видеофакт.

Бойцы 8-го полка специального назначения ССО уничтожили группу оккупантов и их полевой склад БК на Запорожском направлении.

Соответствующее видео опубликовано на странице Генштаба ВСУ.

«На Запорожском направлении во время аэроразведки была обнаружена группа оккупантов из 7 военнослужащих. Нанесено огневое поражение приданым расчетом миномета калибра 120 мм.

В результате чего цель была уничтожена, личный состав противника с позиции не выбрался. При поражении был уничтожен и полевой склад боеприпасов врага - сдетонировал во время обстрела», - говорится в сообщении.

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