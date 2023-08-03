В Светлогорске задержали редактора информационной компании «Ранак» 2 3.08.2023, 20:05

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Причиной стало освещение аварии на целлюлозно-картонном комбинате в Светлогорске.

Сегодня утром, 3 августа, в Светлогорске задержали редактора информационной компании «Ранак» Юлия Довлетова, сообщили правозащитники.

Задержание произошло по месту жительства. По данным правозащитников, чтобы не тревожить детей, Юля вышла из квартиры в подъезд, а после домой не вернулась.

Напомним, восьмерых сотрудников «Ранка» задержали 9 июня, а потом судили за «распространение экстремистских материалов» — им дали «сутки» и штрафы.

По информации правозащитников, причиной стало освещение аварии на целлюлозно-картонном комбинате в Светлогорске, которая произошла 7 июня. «Гомельская Вясна» утверждает, что инициатором была Марина Граюшева — начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Светлогорского райисполкома. Она якобы спросила у сотрудников телеканала: «Вы с нами или нет?», на что получила ответ: «Мы впереди вас».

Позже перестал открываться сайт «Ранка». Он подвергся блокировке из-за того, что через него якобы можно перейти на другие ресурсы, доступ к которым ограничен по решению Мининформа.

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