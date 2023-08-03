Неизвестный взорвал гранату возле Москва-сити 3.08.2023, 21:00

Вооруженный мужчина скрылся.

Неизвестный мужчина подорвал гранату в Красногвардейском проезде возле Москва-сити, сообщают Mash и Baza. Информацию подтвердил источник РЕН-ТВ.

Оба телеграм-канала сообщают, что мужчина скрылся. По информации Mash, он вооружен. Канал 112 также утверждает, что у мужчины с собой был пистолет, однако взорванную гранату он называет учебной.

Baza пишет, что мужчина поссорился с владельцем одного из припаркованных поблизости автомобилей. Взрывом от брошенной гранаты у машины выбило стекла.

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