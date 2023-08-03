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Самолет президента Польши четыре раза заходил на посадку в районе Гданьска

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  • 3.08.2023, 22:27
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Самолет президента Польши четыре раза заходил на посадку в районе Гданьска

Из-за неблагоприятной погоды самолет так и не смог приземлиться.

Борт польского президента Анджея Дуды из-за неблагоприятной погоды так и не смог приземлиться на военном аэродроме в районе Гданьска, где должен был ознакомиться с ситуацией в Балтийском море.

Об этом сообщает RMF FM.

Дуда должен был посетить Центр морских операций и 3-ю флотилию кораблей в Гдыне, где ему должны были доложить оценку текущей ситуации в Балтийском море, в частности в контексте учений российских военно-морских сил.

Но в это время над агломерацией Труймяста, в которую входит Гданьск, начался шторм, из-за чего местный аэропорт не смог принять несколько самолетов.

Самолет с президентом Анджеем Дудой, который должен был приземлиться на военном аэродроме в Бабье Долах, совершил четыре захода на посадку, но пилот в конце концов решил вернуться в столицу, Варшаву.

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера позже подтвердил отмену визита Дуды из-за погодных условий, которые «явно ухудшились». Он добавил, что польский президент приедет в район «в ближайшее время».

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