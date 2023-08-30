Дроны мощно атаковали шесть регионов России и Севастополь

Дроны мощно атаковали шесть регионов России и Севастополь7
- 30.08.2023, 7:42
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Рой БПЛА нанес самый крупный удар за время войны.
Беспилотники совершили одну из крупнейших атак на территорию России с начала войны. Налету БПЛА подверглись Псковская, Брянская, Орловская, Калужская, Рязанская и Московская области.
Самый мощный удар пришелся на подведомственный Минобороны аэропорт совместного базирования в Пскове, который находится в 400 км от границы с Украиной. Официальной информации, сколько именно дронов участвовали в рейде, нет. В СМИ сообщается о налете «роя» из более чем 20 беспилотников.
Взрывы начались примерно в 23:40 и продолжались около двух часов. Работала ПВО, также военнослужащие Минобороны РФ пытались поразить беспилотники вручную, с помощью стрелкового оружия.
Были повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76, рассказали ТАСС в экстренных службах. В Пскове базируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ, которую обслуживают эти самолеты. Стоимость одного нового Ил-76 — 5 млрд рублей. Военнослужащие 76-й дивизии участвовали в оккупации Бучи.
Телеграм-канал «Псковская губерния» сообщает о пожаре в районе в/ч 64044, рядом с Псковским аэропортом.
Как сообщается, это территория 2-й бригады спецназа ГРУ в Промежицах, участвовавшей в нападении на Украину.
Аэропорт закрыли как минимум до 31 августа. В городе ввели план «Эдельвейс», подразумевающий перевод силовиков на усиленный режим службы с боевым оружием. Минобороны атаку не комментировало.
СМИ также сообщили об атаке беспилотников в Брянской области.
Baza писала, что один из дронов упал на завод «Кремний ЭЛ» — крупнейшее российское предприятие по производству микроэлектроники, которое среди прочего выпускает комплектующие для «Искандеров» и «Панцирей». Произошел пожар в 16-м корпусе. Два других беспилотника пытались атаковать нефтебазу «Дружба».
В ночь на 30 августа Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике в Орловской области. Губернатор Андрей Клычков уточнил, что дронов было два, отметив, что повреждений и пострадавших нет.
Кроме того, ведомство утверждало, что уничтожило беспилотники самолетного типа в Калужской и Рязанской областях. Ее один дрон был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области.
Помимо этого сообщалось о взрыве Тульской области. Местные телеграм-каналы выкладывали видео пожара. Также в регионе вводили план «Ковер» — его объявляют, если в небе замечены «нежелательные летательные объекты».
«Губернатор» Севастополя сообщил об отражении атаки беспилотников с моря в районе Севастопольской бухты.
Парализовано авиационное сообщение в Москве и нескольких регионах России.
Массированная атака, вероятно, воплощена средствами UJ-22 Airborne или «Бобер».
Летательные аппараты преодолели от 700 до 1300 км, в зависимости от выбранного маршрута.
Нанесен с десяток ударов по различным объектам в разных областях России. Удары продолжаются, где-то сбили, где-то долетели, последствия неизвестны.