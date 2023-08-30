Дроны мощно атаковали шесть регионов России и Севастополь 7 30.08.2023, 7:42

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Рой БПЛА нанес самый крупный удар за время войны.

Беспилотники совершили одну из крупнейших атак на территорию России с начала войны. Налету БПЛА подверглись Псковская, Брянская, Орловская, Калужская, Рязанская и Московская области.

Самый мощный удар пришелся на подведомственный Минобороны аэропорт совместного базирования в Пскове, который находится в 400 км от границы с Украиной. Официальной информации, сколько именно дронов участвовали в рейде, нет. В СМИ сообщается о налете «роя» из более чем 20 беспилотников.

Взрывы начались примерно в 23:40 и продолжались около двух часов. Работала ПВО, также военнослужащие Минобороны РФ пытались поразить беспилотники вручную, с помощью стрелкового оружия.

Были повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76, рассказали ТАСС в экстренных службах. В Пскове базируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ, которую обслуживают эти самолеты. Стоимость одного нового Ил-76 — 5 млрд рублей. Военнослужащие 76-й дивизии участвовали в оккупации Бучи.

Телеграм-канал «Псковская губерния» сообщает о пожаре в районе в/ч 64044, рядом с Псковским аэропортом.

Как сообщается, это территория 2-й бригады спецназа ГРУ в Промежицах, участвовавшей в нападении на Украину.

Аэропорт закрыли как минимум до 31 августа. В городе ввели план «Эдельвейс», подразумевающий перевод силовиков на усиленный режим службы с боевым оружием. Минобороны атаку не комментировало.

СМИ также сообщили об атаке беспилотников в Брянской области.

Baza писала, что один из дронов упал на завод «Кремний ЭЛ» — крупнейшее российское предприятие по производству микроэлектроники, которое среди прочего выпускает комплектующие для «Искандеров» и «Панцирей». Произошел пожар в 16-м корпусе. Два других беспилотника пытались атаковать нефтебазу «Дружба».

В ночь на 30 августа Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике в Орловской области. Губернатор Андрей Клычков уточнил, что дронов было два, отметив, что повреждений и пострадавших нет.

Кроме того, ведомство утверждало, что уничтожило беспилотники самолетного типа в Калужской и Рязанской областях. Ее один дрон был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области.

Помимо этого сообщалось о взрыве Тульской области. Местные телеграм-каналы выкладывали видео пожара. Также в регионе вводили план «Ковер» — его объявляют, если в небе замечены «нежелательные летательные объекты».

«Губернатор» Севастополя сообщил об отражении атаки беспилотников с моря в районе Севастопольской бухты.

Парализовано авиационное сообщение в Москве и нескольких регионах России.

Массированная атака, вероятно, воплощена средствами UJ-22 Airborne или «Бобер».

Летательные аппараты преодолели от 700 до 1300 км, в зависимости от выбранного маршрута.

Нанесен с десяток ударов по различным объектам в разных областях России. Удары продолжаются, где-то сбили, где-то долетели, последствия неизвестны.

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