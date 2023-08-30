Беспилотники разгромили военный аэродром и части спецназа ГУР и ВДВ в Пскове

Беспилотники разгромили военный аэродром и части спецназа ГУР и ВДВ в Пскове2
- 30.08.2023, 7:55
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На военных объектах в городе бушует масштабный пожар.
Военные объекты Пскова атаковали дроны-камикадзе: повреждены 4 самолета Ил-76.
В ночь с 29 на 30 августа два десятка неизвестных дронов атаковали военные объекты в российском Пскове. Там раздались взрывы и стрельба, а на военном аэродроме «Кресты» вспыхнул пожар.
Об этом сообщили мониторинговые каналы и российские СМИ. По данным последних, в результате атаки БПЛА были повреждены по меньшей мере четыре военно-транспортных самолета Ил-76 334-го военно-транспортного полка.
«В результате атаки беспилотников повреждения получили четыре самолета Ил-76. Начался пожар, огнем охвачены два воздушных судна», – передают СМИ. Таких самолетов в РФ выпускают всего до пяти штук в год.
Небо над Псковом, областью и ближайшими регионами полностью закрыли для пролета самолетов. В районе международного аэропорта был виден огонь и дым, подъезды к нему тоже перекрыли.
«Предварительно, один из дронов попал в топливозаправочный комплекс на территории псковского аэропорта», – сообщают СМИ.
Всего было как минимум пять сильных взрывов, сообщает «Псковская губерния». На место прибыли пожарные расчеты. Источники издания утверждают, что целью атаки также могла быть нефтебаза в Крестах («Раздолье»).
Очевидцы говорят о пожаре в районе в/ч 64044: это территория 2-й бригады спецназа ГРУ в Промежицах. Данное соединение участвовало в нападении на Украину.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что Минобороны РФ «отражает атаку беспилотников на Псков». Позже губернатор написал, что все рейсы в аэропорту Пскова отменены вплоть до четверга.
Местные жители сообщали об автоматных очередях – таким образом российские военные пытались сбить дроны.
Позже в районе псковского аэропорта слышали повторный взрыв и звуки стрельбы из автоматического оружия.
В Пскове после взрывов был введен план «Эдельвейс» – он предусматривает сбор личного состава МВД. Сообщается, что спецслужбы были переведены на усиленный режим, а большинство силовиков оцепили аэропорт.
В Пскове на территории аэродрома располагается 334-й военно-транспортный авиационный Берлинский Краснознаменный полк, объекты которого по всей видимости и были целью удара.
Вместе с тем еще одной возможной целью называется Черехинская военная база, где расположен 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк, который в 2022 году принимал участие в зверствах в Буче.
Напомним, что этой ночью дроны мощно атаковали шесть регионов России и Севастополь.