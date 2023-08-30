Взрывы в Киеве: Россия массированно ударила по городу ракетами 4 30.08.2023, 8:02

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Есть погибшие и раненые.

Россия в ночь на 30 августа 2023 года устроила массированную ракетную атаку на Украину. Около 5 утра взрывы прогремели в Киеве, а также в пристоличной области.

В столице сработало ПВО, обломки ракет упали на ТЦ в упали в двух районах: есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

«В столице работает ПВО!» – говорится в сообщении.

Столичные власти призвали киевлян не покидать укрытий.

«Взрывы в городе. Находитесь в укрытиях!» – призвал мэр Киева Виталий Кличко.

О ракетной атаке предостерегли также жителей Киевской области.

«Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе уже работают силы ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников! Позаботьтесь о собственной безопасности – находитесь в укрытиях или соблюдайте правила «двух стен» во время сигнала воздушной тревоги», – говорится в сообщении Киевской областной военной администрации.

В 05:24 Кличко сообщил, что в двух районах столицы упали обломки сбитых ракет

«В Дарницком районе падение обломков на крышу торгового помещения. В Шевченковском тоже падение обломков. Все службы следуют на место», – написал городской голова.

По данным КГВА, в Шевченковском районе также обломки упали на здание. Информация о разрушениях и пострадавших устанавливается.

«В Шевченковском районе Киева также падение обломков на территорию нежилой застройки. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», – заявил начальник КГВА Сергей Попко.

На место падения обломков в Шевченковском районе, по словам Кличко, выехали скорые.

«Медики выехали на вызовы по двум адресам в Шевченковский район. Подробности – позже», – отметил он.

По адресам вызовов пострадавших не обнаружили. Однако впоследствии скорая получила третий вызов. Медики госпитализировали 24-летнюю девушку: она получила резаные раны от обломков стекла.

На местах падения обломков в столице вспыхнули пожары.

«Пожарно-спасательные службы тушат пожар в Дарницком районе, где горит после падения обломков на крышу торгового помещения. И в Шевченковском районе, где возникло возгорание в админздании», – отметил Кличко в 05:44.

«В местах падения обломков в Дарницком и Шевченковском районах Киева возникли пожары. ГСЧС работает над ликвидацией. Информация о пострадавших уточняется», – добавили в КМВА.

Ближе к 6 утра в Шевченковском районе было обнаружено еще одно место падения обломков сбитой ракеты.

«Также обнаружено еще одно место падения обломков в Шевченковском районе. Там есть возгорание на открытой местности», – сообщил городской голова столицы.

В 6 утра стало известно о двух погибших в результате падения обломков в Шевченковском районе.

«К сожалению, в результате падения обломков в Шевченковском районе Киева, на территорию предприятия, предварительно, погибли 2 человека. Еще одна женщина получила повреждения. Ей оказывается медицинская помощь», – сообщил Попко.

Погибшими оказались охранники предприятия, мужчины 26 и 36 лет.

По состоянию на 06:15 количество раненых увеличилось до двух человек.

«Пожарно-спасательные службы продолжают работать на местах падения обломков. В частности, в Дарницком районе. И в четырех местах в Шевченковском районе столицы. В результате ракетной атаки врага в Киеве погибли 2 человека. 2 получили ранения и госпитализированы», – сообщил Кличко.

По уточненным данным, по состоянию на 7 утра известно о трех раненых. Двоих из них госпитализировали, третьему раненному человеку помощь оказали на месте.

По словам главы КМВА, такой массированной атаке столица не подвергалась с весны текущего года.

«Такого мощного нападения Киев не ощущал с весны. Враг совершил массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет. Сначала россияне применили ударные БпЛА (предварительно, баражирующие боеприпасы Shahed). Несколько групп дронов направлялись на Киев с разных направлений. Вскоре на столицу полетели ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации Ту-95мс», – рассказал Попко.

Он добавил, что предварительно украинское ПВО над столицей сбило по меньшей мере 20 воздушных целей врага.

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