Севастополь одновременно атаковали морские и воздушные дроны
- 30.08.2023, 8:46
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Взрывы прогремели в Нахимовской бухте.
Ночью, 30 августа, в оккупированном россиянами Севастополе раздались взрывы. Местные жители сообщают, что звуки «мопедов», взрывы и стрельбу было слышно в Нахимовском районе города, в том числе в районе Севастопольской бухты.
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Также российские паблики сообщают, что город атаковали БПЛА, к которым также присоединились морские дроны.
В 02:53 ночи в центральной части Севастополя были слышны ракетные пуски и стрельба из автоматического оружия.
Так называемый губернатор города Развожаев заявил об атаке дронов в районе Севастопольской бухты, в районе работали российские силы ПВО. Как он пишет, информации о количестве и типе уничтоженных целей нет.
Напомним, что сегодня ночью дроны мощно атаковали шесть регионов России. Наиболее мощные взрывы прогремели на военном аэродроме в Пскове и на территории российского спецназа ГРУ и ВДВ в этом городе.