Севастополь одновременно атаковали морские и воздушные дроны 30.08.2023, 8:46

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Взрывы прогремели в Нахимовской бухте.

Ночью, 30 августа, в оккупированном россиянами Севастополе раздались взрывы. Местные жители сообщают, что звуки «мопедов», взрывы и стрельбу было слышно в Нахимовском районе города, в том числе в районе Севастопольской бухты.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Также российские паблики сообщают, что город атаковали БПЛА, к которым также присоединились морские дроны.

В 02:53 ночи в центральной части Севастополя были слышны ракетные пуски и стрельба из автоматического оружия.

Так называемый губернатор города Развожаев заявил об атаке дронов в районе Севастопольской бухты, в районе работали российские силы ПВО. Как он пишет, информации о количестве и типе уничтоженных целей нет.

Напомним, что сегодня ночью дроны мощно атаковали шесть регионов России. Наиболее мощные взрывы прогремели на военном аэродроме в Пскове и на территории российского спецназа ГРУ и ВДВ в этом городе.

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