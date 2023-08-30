В Новой Каховке подорвали штаб «Единой России» 30.08.2023, 10:22

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Ответственность за операцию взяла на себя известная партизанская группа.

Во временно оккупированной Новой Каховке накануне вечером произошла «бавовна»: взрыв прогремел около 21 часа 29 августа.

Подорван избирательный региональный штаб «Единой России» в Херсонской области.

В результате взрыва предатели не пострадали, однако оккупанты делают все, чтобы скрыть инцидент, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, который также опубликовал видео с последствиями подрыва.

А вот в «АТЕШ», партизаны которого взяли на себя ответственность за подрыв штаба россиян, заявили об уничтожении документации и ликвидации трех оккупантов, охранявших штаб.

«Вчера в 21:00 в Новой Каховке был подорван предвыборный региональный штаб «Единой России». К сожалению, ни один предатель не пострадал, но демонстративная акция неприятия выборов прошла успешно. Россияне пытаются «замолчать инцидент», но «НашіОчіВсюди», – процитировал девиз украинского подполья Андрющенко.

Информация о взрыве просочилась в некоторые российские СМИ. Пропагандисты заявили об «атаке дрона»

«Дрон ВСУ ударил по общественной приемной партии «Единая Россия» в Новой Каховке, возник пожар», – сообщили пропагандисты со ссылкой на оккупационную «администрацию».

Ответственность за подрыв взяло на себя Движение сопротивления украинцев и крымских татар «АТЕШ». Там заявили, что ликвидировали трех оккупантов, охранявших штаб путинской партии.

«29 августа в 21:00 агент движения «АТЕШ» взорвал предвыборный штаб «Единой России» в Новой Каховке по адресу улица Первомайская, 14. Также были уничтожены 3 военнослужащих ВС РФ, которые отвечали за охрану этого объекта. В результате пожара, возникшем в следствии подрыва, сгорела вся документация, которую оккупанты завезли к выборам, назначенным на 8-10 сентября. Мы не потерпим рашистских псевдовыборов на нашей территории! «АТЕШ» продолжит борьбу, пока последний оккупант не покинет территорию Украины!» – отмечено в сообщении движения.

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