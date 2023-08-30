СМИ: После гибели Пригожина на Москву летел вооруженный десант ЧВК «Вагнер»7
- 30.08.2023, 11:04
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Россия была на пороге нового военного мятежа.
Возможно, Россия на следующий день после гибели Евгения Пригожина была на пороге нового мятежа.
Об этом сообщает близкий к российским силовикам телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.
Как выяснил ВЧК-ОГПУ, 24 августа, на следующий день после гибели Пригожина планировалась высадка «десанта из ЧВК «Вагнер» в Москве.
В полдень, как раз в момент опознания тел, когда стало известно, что погибли главари ЧВК, с ульяновского аэродрома вылетел транспортный АН-124 (RA-820300), используемый Вагнером для переброски людей и техники.
Судя по тому, как борт наворачивал круги над Ульяновском, экипаж и бойцы внутри явно ждали приказа, куда лететь и что делать.
Но в итоге, видимо, приказали возвращаться и «не пороть горячку», так как через 50 минут RA-820300 приземлился на тот же аэродром.
Там «вагнеровский» транспортник находится и по сей день.