Российские самолеты Ил-76 ярко горят на военном аэродроме в Пскове 2 30.08.2023, 11:21

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По последним данным, уничтожено и повреждено шесть самолетов.

В сети опубликованы видеозаписи, на которых запечатлен пылающий российский самолет Ил-76 на военном аэродроме во Пскове.

Вероятнее всего, первая запись сделана российским военным, который проходит службу на аэродроме.

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На еще одном видео россияне говорят о двух горящих Ил-76.

Напомним, в ночь с 29 на 30 августа два десятка неизвестных дронов атаковали военные объекты в российском Пскове. Там раздались взрывы и стрельба, а на военном аэродроме «Кресты» вспыхнул пожар.

В результате атаки БПЛА по аэропорту 2 самолета Ил-76 334-го военно-транспортного полка были уничтожены, еще четыре самолета были повреждены.

Небо над Псковом, областью и ближайшими регионами полностью закрыли для пролета самолетов. В районе международного аэропорта был виден огонь и дым, подъезды к нему тоже перекрыли. После атаки в аэропорту начался пожар, который тушили более 50 сотрудников МЧС.

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