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«Беларуская выведка»: Лукашенко готовится к мятежу

  • 30.08.2023, 11:41
  • 3,680
«Беларуская выведка»: Лукашенко готовится к мятежу

Диктатор провел закрытое совещание.

Диктатор Лукашенко провел закрытое совещание, сообщает телеграм-канал «Беларуская выведка».

На нем присутствовали только руководители администрации Лукашенко, СБП, КГБ и ОАЦ.

Совещание проводилось по тематике подготовки контрмер на случай вооруженного мятежа. В проигранных аналитиками сценариях рассматривались варианты измены со стороны белорусских силовиков и попытках реализации силовых сценариев смены режима, инспирированными при поддержке иностранных правительств.

Интересен факт, что в качестве одного из «сценариев» разыгрывалась ситуация мятежа руководства внутренних войск при поддержке «иностранных спецслужб» (читай ФСБ) и турбо-патриотически настроенной блогосферы и лидеров мнений (читай «бондаревы-азаренки») и «религиозных организаций» (читай русский мир/РПЦ).

Результаты проигранных сценариев показали полную неготовность удержания ситуации под контролем. Явный крен в сторону «русского мира» в последние три года «истончил» идеологическую базу, на которую предполагал опираться сам Лукашенко. Продолжение политики «подкармливания» электората восточной идеологией взамен создания собственной, опирающейся на историю и культуру белорусов, признаны серьезной угрозой.

«По результатам совещания принят ряд кардинальных решений, из которых нам стало известно лишь малая часть, касающаяся силового блока», — пишут авторы канала.

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