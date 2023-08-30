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В ГУР раскрыли результаты масштабной атаки на Псков

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  • 30.08.2023, 13:25
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В ГУР раскрыли результаты масштабной атаки на Псков

Четыре российских Ил-76 уничтожены, а не просто повреждены.

В ночь на 30 августа на аэродроме в Пскове (РФ) были уничтожены и повреждены самолеты оккупантов. Предварительно, ликвидировано четыре транспортных Ил-76.

Это подтвердил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии «Бабелю». Напомним: «бавовну» в российский Псков доставили беспилотные летательные аппараты.

Юсов сказал, что потери российской армии уточняются. Есть информация, что некоторые самолеты также получили повреждения. Сейчас устанавливается, сколько их.

«Есть точные данные об уничтожении четырех Ил-76 и несколько единиц повреждений», – заявил сотрудник ГУР МО.

Ил-76 войска РФ используют для перевозки военных, техники, боеприпасов.

Известно, что в Пскове (около 700 км до Украины) базируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия Воздушно-десантных войск РФ. Примерная стоимость одного нового Ил-76 – 5 миллиардов рублей (около 1,9 миллиарда гривен).

В СМИ писали, что 76-я ДШД страны-агрессора участвовала в оккупации украинской Бучи весной 2022 года.

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