На военном аэродроме в Пскове уничтожены как минимум четыре российских Ил-76 5 30.08.2023, 14:12

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Авиабаза находится в 700 километрах от Украины.

Международный аэропорт Пскова Кресты подвергся атаке беспилотников в ночь на 30 августа, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Местные жители рассказали, что слышали взрывы и автоматическую стрельбу, пишет издание «Псковская губерния», одним из первых сообщившее о взрывах в районе аэропорта. По разным данным, аэропорт атаковали 10-20 беспилотников, их пытаются сбить из стрелкового оружия. Минобороны РФ пока это не комментировало, пишет «Медуза».

По предварительным данным, четыре военно-транспортных самолета Ил-76 получили повреждения во время атаки на аэропорт, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Baza первоначально писала про два поврежденных самолета, характер повреждений неизвестен. В аэропорту Пскова дислоцируется 334-й военно-транспортный полк, вооруженный самолетами Ил-76.

Один из дронов, по предварительной информации, попал в топливозаправочный комплекс на территории аэропорта, после чего начался крупный пожар, уточняет телеграм-канал Mash. По версии Shot, загорелся резервуар с топливом. Около часа ночи появились сообщения, что пожар ликвидирован.

Небо над Псковом, областью и ближайшими регионами полностью закрыто для полетов самолетов, пишет Mash. В авиационных службах подтвердили ТАСС, что воздушное пространство над Псковом и областью ограничено для пролетов самолетов. Гражданских рейсов в ночь на среду в аэропорту Пскова не было.

Целью атаки также могла стать нефтебаза, расположенная в районе аэропорта, пишет издание «Псковская губерния». По другой версии, удар могли нанести по Черехинской военной базе, где дислоцируется 104-й десантно-штурмовой полк, участвовавший в оккупации Бучи в 2022 году.

Позже в ГУР подтвердили, что в ночь на 30 августа на аэродроме в Пскове были уничтожены четыре транспортных самолета Ил-76.

Это подтвердил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Напомним: «бавовну» в российский Псков доставили беспилотные летательные аппараты.

Юсов сказал, что потери российской армии уточняются. Есть информация, что некоторые самолеты также получили повреждения. Сейчас устанавливается, сколько их.

«Есть точные данные об уничтожении четырех Ил-76 и несколько единиц повреждений», – заявил сотрудник ГУР МО.

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