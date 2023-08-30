Россиянку в Европе не пустили в самолет из-за гражданства: она устроила истерику 4 30.08.2023, 15:28

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Инцидент произошел на рейсе одной из крупнейших компаний ЕС.

Авиакомпания Lufthansa отказала в перелете россиянке из-за ее гражданства. Женщина должна была лететь из Бремена во Франкфурт, затем – в Таллин, а оттуда уже добираться в Россию. Однако гражданке страны-террористки сообщили, что проезд через Эстонию ей и ее соотечественникам запрещен.

Россиянка устроил истерику в соцсетях.

В Telegram-канале «Эстония-Россия» она принялась жаловаться на авиакомпанию, а также интересоваться, можно ли «обмануть» систему.

«Я сижу в аэропорту Бремена и должна лететь в Таллин, чтобы дальше ехать в Россию. Проживаю в Германии и имею постоянный вид на жительство. Меня не сажают на самолет Lufthansa и говорят, что всем гражданам России запрещен проезд через Эстонию! Даже с постоянным видом на жительство. Куда можно звонить или писать в это время в Эстонии? До самолета 2 часа, и сейчас 5 утра», – пожаловалась жительница государства-оккупанта.

По словам россиянки, сотрудники авиакомпании сказали ей, что ждут электронного письма из Эстонии, после получения которого смогут пустить ее (или нет) на рейс. Однако туристка позже сообщила, что не стала ждать и вернулась во Франкфурт, откуда снова попытается попасть в РФ, но уже через Хельсинки.

«Я вообще не ожидала такого отношения от Lufthansa», – в истерике комментирует женщина инцидент.

На помощь к гражданке страны-агрессора в комментариях поспешили ее соотечественники, которые научились «обманывать» европейские авиакомпании и прочие структуры, просто не показывая свой паспорт.

«Не знаю, как в Эстонии, а в Латвии есть закон о документах, удостоверяющих личность. В нем сказано, что у персоны, проживающей с ВНЖ, единственный удостоверяющий личность документ – это карта ВНЖ. То есть, в теории, я в Латвии нигде свой паспорт не использую. И все госорганы тоже смотрят только карту», «В Эстонии паспорт только на погранпункте использую, везде карты хватает», «Внутри Эстонии достаточно самой карты ВНЖ, паспорт нужен для путешествий», – комментируют россияне.

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