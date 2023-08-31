СМИ: ВСУ прорвали фронт россиян и вошли в Вербовое 31.08.2023, 7:40

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Украинская армия контролирует западную часть важнейшего узла на Южном фронте.

Подразделения украинской армии смогли прорвать линию обороны россиян и закрепиться на окраинах населенного пункта Вербовое, передает dialog.ua.

Более того, украинским военным удалось зайти на территорию села, развернув боевые действия на его западных окрестностях.

Заход ВСУ в населенный пункт удалось геолоцировать благодаря видео россиян, на котором видны боевые столкновения в периметре населенного пункта.

Оккупанты уже начинают подтверждать начало серьезных проблем в селе.

ВВС также сообщает об успехах ВСУ в Вербовом. Сервис НАСА FIRMS, агрегирующий открытые данные спутников о пожарах, фиксирует свежий пожар на месте села Вербовое, соседнем с недавно взятым украинской армией Работином (на это обратил внимание британский OSINT-блогер Кайл Глен).

Имеется одно свежее (по внешним признакам) «солдатское» видео с украинской стороны, в котором говорится о захвате российских окопов в Вербовом.

С российской стороны множественные провоенные каналы говорят о мощной атаке украинской армии. Вербовое — это один из узлов российской укрепленной линии. Также к выводу о возможном освобождении села ВСУ пришел военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.

Представитель украинского генштаба Андрей Ковалев вчера утром сказал, что на направлениях Малая Токмачка — Вербовое ВСУ «имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах», но он почти те же слова произносил вчера.

В целом за последнюю неделю ситуация на Запорожском направлении фронта обстоит гораздо лучше, так как основные минные поля перед линией обороны на данном направлении уже были пройдены.

Вербовое находится к востоку от Работино: подразделения украинской армии на протяжении нескольких недель последовательно разрушали российские коммуникации и линию обороны, преодолевая минные поля, после чего перешли к активным штурмовым действиям.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что украинская армия прорвала «линию Суровикина» на Запорожском направлении у поселка Вербовое.

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