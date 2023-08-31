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В Крыму прогремели взрывы на базе элитного полка РФ и стратегическом аэродроме

  • 31.08.2023, 8:19
  • 6,408
В Крыму прогремели взрывы на базе элитного полка РФ и стратегическом аэродроме

Детонация сопровождалась стрельбой.

Утром 31 августа временно оккупированный Крым посетила «бавовна». Взрывы и стрельба звучали в районах Старокрымского полигона и аэродрома в Кировском, сообщает obozrevatel.com.

О военных учениях оккупационная «власть» не предупреждала. Для «утилизации боеприпасов», признали местные Telegram-каналы, тоже еще рано.

Отметим, что полигон российских войск «Старокрымский» расположен вблизи села Кринички (Кировский район АР Крым). По данным Центра журналистских расследований, он используется для подготовки 56-го гвардейского десантно-штурмового полка ВС РФ, который дислоцируется в оккупированной Феодосии с 1 декабря 2021 года.

Военный аэродром Кировское расположен южнее одноименного городка на востоке полуострова. С 1 марта 2014 года он был захвачен силами Черноморского флота РФ.

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