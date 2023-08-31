Украинский спецназ разгромил командный пункт РФ на Бахмутском направлении 31.08.2023, 9:33

Видеофакт.

Воины Сил специальных операций уничтожили командно-наблюдательный пункт россиян на Бахмутском направлении фронта. Поражение вражеской цели произвели с помощью беспилотника, заряженного мощными снарядами.

Соответствующее видео было показано в Telegram ССО. Военные отметили, что о расположении вражеского КСП доложила разведка, после чего операторы БПЛА зарядили беспилотник боеприпасами и отправили по заданным координатам.

Спецназовцы констатировали, что бомбардировка вражеского объекта прошла успешно – два снаряда попали в цель. Сам БПЛА успешно вернулся назад.

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