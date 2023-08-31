Самый масштабный удар по РФ: как дроны могли долететь до Пскова 31.08.2023, 10:08

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Удары беспилотниками становятся все более масштабными.

Массированный удар дронами по объектам на территории России и в аннексированном Крыму произошел в ночь, когда российские войска обстреляли Киев крылатыми ракетами и дронами. В результате российского удара по Украине погибли два человека. Сообщений о гибели людей после ударов по России пока не поступало.

Однако если говорить о материальном ущербе, то результат удара по аэродрому в Пскове оказался гораздо большим, пишет BBC. По последним данным, которые не были официально подтверждены, там были уничтожены два военно-транспортных самолета Ил-76 и еще четыре получили повреждения.

В интервью украинскому изданию «Бабель» представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что во время ночной атаки на Псков четыре военно-транспортных самолета Ил-76 были уничтожены и еще несколько повреждено.

Он ничего не сказал о причастности Украины к запуску дронов по России.

Материальные потери

Российская сторона заявляла, что четыре самолета Ил-76 были повреждены. Это, скорее всего, означает, что они выбыли из строя — даже если повреждения незначительные, самолеты подлежат тщательному обследованию. Если же повреждения окажутся серьезными, то предстоит долгий ремонт.

Для российских ВВС потеря двух тяжелых транспортников и, предположительно, временный выход из строя четырех, — не критическая потеря. Согласно справочнику World Air Forces 2023 журнала Flight International, на вооружении военно-транспортной авиации России есть 119 единиц Ил-76. Однако это все равно дорогостоящие крупные самолеты, которые занимались транспортировкой войск.

Еще одна довольно серьезная материальная потеря для России — последствия закрытия воздушного пространства над Тульской и частью Московской области. За одну ночь там дважды вводился в действие режим «Ковер», который объявляется, если в небе замечены нежелательные летательные объекты или есть угроза появления подобных объектов.

В этом случае все самолеты, которые находятся в зоне, где введен такой план, обязаны покинуть ее и отправиться либо на запасные аэродромы, либо ожидать в другом районе.

Кроме того, в аэропортах отменяются рейсы, что также приводит к большим расходам. Это уже не первый раз за последние недели, когда небо в московском районе полетной информации закрывают из-за беспилотников.

Откуда прилетели дроны?

Всего за ночь дроны прилетели в шесть российских регионов и аннексированный Севастополь, и это один из самых массированных ударов.

При этом особенность налета на псковский аэродром еще и в том, что он находится примерно в 700 км от ближайшей границы Украины. Это довольно большое расстояние.

В Украине есть дроны с заявленной дальностью в тысячу и более километров — например, Raybird-3 или «Бобер». Их, как считается, уже применяли во время ударов по России.

Однако расстояние в 700 километров по прямой на самом деле увеличивается, поскольку дрон, вероятно, в полете маневрирует, что может удлинить маршрут. Кроме того, если в полете будет встречный или боковой ветер, то также придется тратить горючее, чтобы преодолеть его, либо корректировать курс.

Поэтому в сети сразу стали появляться версии о том, что дроны были запущены не с территории Украины, а откуда-то еще. Высказывались предположения, что это могла быть Беларусь и даже страны Балтии.

Эти сомнения, с одной стороны, логичны, поскольку это был действительно массированный удар — только по псковскому аэродрому, по предварительным данным, могли запустить более 10 беспилотников.

Такое количество летательных аппаратов, если их запустили с территории Украины, должно было пересечь границу и пролететь в воздушном пространстве России, не будучи обнаруженным или перехваченным противовоздушной обороной. Это выглядит странным.

В таком случае можно предположить, что их могли запустить с территории самой России, выбрав безлюдный район, который не контролируется радарами военных.

Однако еще более странным выглядит предположение, что довольно крупные аппараты (размах крыла такого дрона обычно составляет от двух до трех метров) можно доставить в Россию или Беларусь и запустить оттуда.

Для запуска требуется либо ровная поверхность, по которой дрон мог бы разогнаться, как самолет, либо катапульта, которая также представляет собой довольно громоздкую конструкцию.

Сложная цель

Поэтому вероятность того, что дроны все-таки были запущены из Украины и их просто не смогла перехватить российская ПВО, довольно велика.

Это действительно сложная цель — такие беспилотники, летящие на небольшой высоте, трудно отследить с помощью радаров, а в темноте их тяжело заметить визуально и поразить из стрелкового оружия.

По сообщениям из российских источников, большинство дронов были либо сбиты, либо их поразили средствами радиоэлектронной борьбы.

Однако каждый сбитый дрон дает тем, кто его запускал, ценную информацию о расположении средств ПВО и РЭБ, и поэтому с каждым налетом все больше данных о прорехах в противовоздушной обороне.

Возможно, именно поэтому и получилось нанести удар по аэродрому в Пскове — перед ним в Брянской области сбивали довольно много беспилотников.

Ответный ход

Еще одна особенность этого налета в том, что он был массированный. Дроны поразили не одну цель в одном городе, их обнаружили в разных регионах России и аннексированном Крыму.

Украина уже давно вкладывает средства в разработку и строительство беспилотных аппаратов. И, судя по тому, что удары беспилотниками становятся все более масштабными, у нее есть возможность либо производить их самостоятельно, либо получать из каких-то других источников.

Когда Россия начинала кампанию по обстрелу Украины дронами иранского производства, в обсуждении этих событий довольно много говорилось о тех трудностях, которые Москве приходилось преодолевать: отсутствие легального и открытого доступа к электронике, нехватка бензиновых двигателей и проч.

У Украины, которая не просто не находится под санкциями, но получает помощь от многих стран, с такими компонентами должно быть меньше проблем. В эту игру можно играть вдвоем, и ВСУ — судя по тому, как украинские удары по российским объектам становятся все массированнее — этот вызов приняли.

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