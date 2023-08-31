Беспилотники массированно атаковали российский Брянск

Беспилотники массированно атаковали российский Брянск4
- 31.08.2023, 11:16
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В городе прогремела серия взрывов.
В России во второй раз с начала суток 31 августа заявили об атаке беспилотников. На рассвете БПЛА якобы «сбили» (на подлете к Москве), а позже утром беспилотники массированно атаковали Брянск.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Россияне жаловались, что в городе было «очень громко». В то же время местные власти заверили, что «все дроны обезврежены».
Однако местные жители в панике сообщают о целой серии взрывов.