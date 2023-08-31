The Telegraph: Элитная украинская бригада прорвала «линию Суровикина» и занимает Вербовое 31.08.2023, 12:26

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Фото: Reuters

ВСУ ускорили продвижение к Мелитополю.

Украинские военные прорвали участок основной линии обороны России на южном фронте.

Как сообщает The Telegraph, военнослужащие 82-й десантно-штурмовой бригады продвинулись на западную окраину села Вербово Запорожской области.

«Это означает, что они прорвали «линию Суровикина», систему мин, заграждений и окопов, установленных бывшим командующим российского вторжения, чтобы помешать контрнаступлению Украины», - отмечает издание.

Это подтверждают и россияне. В частности, так называемые «военкоры» опубликовали минутный ролик артиллерийского огня по украинским десантникам элитной бригады, Вооруженных и обученных Британией во время боев в лесу на окраине Вербового.

Ролик распространили после того, как Украина заявила, что ее контрнаступление «достигло прогресса» на двух направлениях на линии фронта в Запорожье.

Эмиль Кастехельми, аналитик Blackbird Group по разведке с открытым исходным кодом, сказал, что прогресс является локальным и не предвещает «быстрого коллапса российской обороны», но добавил, что «это выглядит плохо для россиян».

Украинские силы медленно продвигаются на юг и запад от Работино - села, которое на этой неделе было отвоевано из-под контроля России. Это свидетельствует о том, что Киев пытается углубить и расширить свое наступление в этом районе.

Чтобы выйти на подступы к Вербовому, украинским войскам пришлось преодолеть ряд противотанковых заграждений типа «зубы дракона» и траншей, которые составляют первую линию обороны Москвы в районе Запорожья.

Западные аналитики предполагают, что прорыв может быть ограничен пехотными подразделениями, выполняющими разведывательную миссию за пределами большой обороны. Во вторник сообщалось, что бои достигли начальных этапов «линии Суровикина» вблизи Вербового.

Село стало потенциальной мишенью во время продвижения Украины к Азовскому морю, поскольку оно является неотъемлемой частью этой обороны.

Украинские генералы хотят прорвать линию, чтобы добраться до прибрежного города Мелитополь, тем самым перерезав сухопутный мост России и разделив линии связи между ее силами на востоке и юге страны.

Неясно, попытаются ли украинские войска захватить село или продолжат движение вокруг него, чтобы расширить его фланги. Сравнение спутниковых снимков, сделанных в начале и конце августа, показало, что Россия не прилагала усилий для укрепления своей обороны вокруг Вербового.

Но село может стать значительным препятствием, поскольку расположено в долине, где русские силы контролируют окружающие высоты.

Недавно к контрнаступлению присоединилась 82-я десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины в составе второго эшелона сил, которые вводятся для прорыва укрепленной обороны России.

Бригада, которая была сформирована из опытных фронтовых подразделений для проведения наступления, прошла обучение у Британих и оснащена основными боевыми танками Challenger 2 и боевыми машинами пехоты Stryker. Впрочем, эта техника пока не появилась ни на одном видео с фронта.

Также сообщалось об отдельных наступлениях украинских сил к востоку от Новопрокоповки в рамках наступления. Украинцы продвигались, укрепляя позиции, нанося артиллерийский огонь по обнаруженным объектам противника и осуществляя контрбатарейные мероприятия.

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