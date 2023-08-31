Лукашенко срочно собрал заседание Совбеза 3 31.08.2023, 12:35

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иллюстративное фото

Что напугало диктатора?

Диктатор Лукашенко 31 августа собрал заседание Совета безопасности. Об этом сообщила его пресс-служба.

Лукашенко в очередной раз начал бредить о том, что «страны НАТО настойчиво продвигают политику своего расширения, наращивают военное присутствие вокруг Беларуси, постоянно проводят провокационные учения на наших границах».

«Свои действия они оправдывают некими угрозами, якобы исходящими с территории Беларуси. Руководство Польши и стран Балтии обвиняет Беларусь в неких мифических агрессивных намерениях», — заявил напуганный диктатор.

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