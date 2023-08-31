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Беспилотник ударил по зданию управления делами правительства Брянской области

  • 31.08.2023, 12:49
  • 1,424
Беспилотник ударил по зданию управления делами правительства Брянской области

Российские власти в панике перекрыли центр города.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня дроны массированно атаковали российский Брянск.

Один из атаковавших Брянск дронов-камикадзе упал на гостиницу Управления делами правительства области, сообщает Mash.

Взрыв произошел в сотне метров от здания региональной администрации. Российскими властями было решено перекрыть центр Брянска для автомобилей и людей.

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