Беспилотник ударил по зданию управления делами правительства Брянской области
- 31.08.2023, 12:49
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Российские власти в панике перекрыли центр города.
Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня дроны массированно атаковали российский Брянск.
Один из атаковавших Брянск дронов-камикадзе упал на гостиницу Управления делами правительства области, сообщает Mash.
Взрыв произошел в сотне метров от здания региональной администрации. Российскими властями было решено перекрыть центр Брянска для автомобилей и людей.