Лукашенко испугался военного переворота в Беларуси 17 31.08.2023, 14:55

10,356

фото: getty images

Диктатор сделал заявление на срочном заседании Совбеза.

Лукашенко заговорил о подготовке военного переворота в Беларуси.

Соответствующее заявление диктатор сделал на заседании Совета безопасности 31 августа, передает БедТА.

Неадекватный самозванец обвинил страны Запада в «подготовке беглых для осуществления военного переворота в Беларуси».

Напомним, вчера телеграм-канал «Беларуская выведка» сообщил, что Лукашенко готовится к мятежу. Диктатор провел закрытое совещание, посвященное этой теме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».