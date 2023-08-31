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Лукашенко испугался военного переворота в Беларуси

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  • 31.08.2023, 14:55
  • 10,356
Лукашенко испугался военного переворота в Беларуси
фото: getty images

Диктатор сделал заявление на срочном заседании Совбеза.

Лукашенко заговорил о подготовке военного переворота в Беларуси.

Соответствующее заявление диктатор сделал на заседании Совета безопасности 31 августа, передает БедТА.

Неадекватный самозванец обвинил страны Запада в «подготовке беглых для осуществления военного переворота в Беларуси».

Напомним, вчера телеграм-канал «Беларуская выведка» сообщил, что Лукашенко готовится к мятежу. Диктатор провел закрытое совещание, посвященное этой теме.

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