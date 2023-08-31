Лукашенко испугался военного переворота в Беларуси

Лукашенко испугался военного переворота в Беларуси17
- 31.08.2023, 14:55
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Диктатор сделал заявление на срочном заседании Совбеза.
Лукашенко заговорил о подготовке военного переворота в Беларуси.
Соответствующее заявление диктатор сделал на заседании Совета безопасности 31 августа, передает БедТА.
Неадекватный самозванец обвинил страны Запада в «подготовке беглых для осуществления военного переворота в Беларуси».
Напомним, вчера телеграм-канал «Беларуская выведка» сообщил, что Лукашенко готовится к мятежу. Диктатор провел закрытое совещание, посвященное этой теме.