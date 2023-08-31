Кремль «проглотил язык» после публикации китайской карты с частью территории РФ 3 31.08.2023, 18:10

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Молчат, Путин, Песков, МИД РФ и Госдума.

Российские чиновники не решились комментировать публикацию официальной карты Китая, где остров Уссурийский объявлен территорией КНР.

Ни слова о ситуации с картой, которая была представлена в начале недели, не произнес на ежедневных брифингах пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Промолчали официальный представитель МИДа Мария Захарова и зампред Совбеза Дмитрий Медведев, прежде грозивший ядерным апокалипсисом всем, кто посягнет на территориальную целостность России.

Как один прикусили языки депутаты Госдумы РФ, которые в личных телеграм-каналах и в эфире пропагандистского ТВ предлагали сбрасывать ядерные бомбы на недружественные России страны.

Китайская карта, которая регулярно публикуется с 2006 года, вызывала протесты у ряда азиатских государств, отмечает CNN. Филиппины назвали ее «нарушающей международное право» из-за включения в юрисдикцию КНР своих территориальных вод в Южно-Китайском море.

Протест высказал МИД Малайзии, который также обнаружил, что его акватории помечены на карте как китайские. Территорией КНР оказался индийский штат Аруначал-Прадеш, что вызвало гнев в индийском МИДе. «Мы заявили решительный протест по дипломатическим каналам из-за так называемой „стандартной карты“ Китая, в которой закреплены претензии на территории Индии», — заявил министр иностранных дел Ариндам Бакчи.

Китайский государственный «Картографический сервис стандартных карт» 29 августа представил комплект географических карт на 2023 год, где пометил территорией КНР Большой Уссурийский остров на реке Амур.

Согласно договору между Россией и Китаем 2008 года, остров был разделен между двумя странами. Новая официальная карта Китая отмечает целый остров как самую восточную точку китайской территории. В пояснительной записке подчеркивается, что «карта составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира».

Большой Уссурийский остров занимает площадь от 327 до 350 квадратных километров, в зависимости от уровня воды в реке. С начала XIX века между Россией и Китаем шла долгая борьба за контроль над ним, но в 1920–1930-е годы остров был «взят под охрану» советскими войсками.

После распада Советского Союза остров остался под юрисдикцией России. Китай проявлял особый интерес к этой территории, оспаривая ее статус с 1964 года.

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