Крупная банковская группа объявила об очередных ограничениях для своих клиентов на территории Беларуси 31.08.2023, 19:17

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Речь идет о группе Swedbank.

Шведская банковская группа Swedbank сообщила о том, что с 6 сентября больше не сможет предоставлять возможность оплаты своими картами в точках продаж и услуг, действующих на территории Беларуси. Об этом среди прочего сообщили литовская и латышская «дочки» компании.

Литовское подразделение Swedbank разослало своим клиентам уведомление, что «с 6 сентября мы больше не сможем гарантировать возможность оплаты платежными картами в торговых и сервисных точках на территории Беларуси».

«Также в Беларуси могут возникнуть трудности при снятии наличных денег в банкоматах, — уточняет финучреждение в своем уведомлении. — Если вы планируете поездку в Беларусь, заранее позаботьтесь об альтернативных вариантах».

Латышское подразделение сообщает, что «работа платежных карт Swedbank в Беларуси может быть нарушена».

В литовской «дочке» Swedbank также отмечают, что в марте 2022 года была ограничена возможность использования карт Swedbank на территории России, а позже — приостановлены платежи из/в РФ и Беларусь.

Затронут ли нынешние ограничения онлайн-оплаты из-за границы товаров и услуг в белорусских интернет-магазинах, не сообщается. В августе этого года подобные платежи проходили, хотя в 2022-м с ними были трудности.

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