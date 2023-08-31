В Москве от отравления скончался ученый Роскомоса 11 31.08.2023, 21:06

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Виталий Мельников

77-летний профессор попал в больницу еще 11 августа.

В Москве скончался от отравления известный российский ученый, доктор технических наук Виталий Мельников, сообщает «Московский комсомоле».

Сообщается, что 77-летний профессор попал в больницу еще 11 августа, а скончался в среду, 30 августа. По предварительной версии, он отравился несъедобными грибами, спасти его не удалось.

Виталий Мельников работал в РКК Энергия, возглавлял там департамент ракетно-космических систем, участвовал во многих научных экспериментах. Работал главным научным сотрудником в ЦНИИМАШ (это подразделение Роскосмоса). Автор почти 300 научных работ.

Журналисты выяснили, что 9 августа профессор пошел в лес за грибами недалеко от своей дачи в СНО Пирогово Митищинского района. Днем 10 августа на своей же даче он сварил грибы, а вечером съел.

На даче он был один, его родственники находились в Москве. Позже у ученого ухудшилось самочувствие и он уехал в Москву. У него были все симптомы пищевого отравления, но скорую ему вызывали утром.

В тяжелом состоянии его госпитализировали в токсикологическое отделение НИИ Склифосовского. 20 дней врачи пытались его спасти, но у пациента отказали почки и его состояние с каждым днем ухудшалось.

30 августа родным сообщили о его смерти.

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