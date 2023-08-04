Путин подписал рекордное за 24 года количество секретных указов 4.08.2023, 0:16

Президент РФ начал массово издавать секретные указы после мятежа Пригожина.

Президент России Владимир Путин начал массово издавать секретные указы после мятежа ЧВК «Вагнер». В июле доля таких документов достигла 62%, что стало рекордом за все время его правления, подсчитала «Медиазона».

Издание изучило список указов главы государства. Все они пронумерованы по порядку от начала года. Пропущенный номер свидетельствует о том, что указ был секретным. Сразу 12 таких документов были подписаны с 27 по 31 июля — это максимальный показатель за все время войны с Украиной.

До июля 2023 года лишь однажды в истории современной России доля таких документов была выше — в январе 1999 года. Тогда было засекречено 64% указов. В целом 2023 год стал лидером по числу непубличных распоряжений, их количество составило 48% от всех подписанных Путиным указов.

Журналисты отмечают, что секретные указы нередко связаны с награждением участников боевых действий, в том числе посмертно. С учетом первых успехов украинского контрнаступления, в результате которого к 1 августа ВСУ отвоевали более 240 км² территории, возможно, они касались погибших российских военных. Кроме того, сразу после этого Путин подписал список госнаград.

Также секретными указами оформляли помилования для воевавших в составе ЧВК «Вагнер» заключенных. Одновременно в июле стало известно, что командование наемнической группировки Евгения Пригожина распустило осужденных, завербованных для войны с Украиной. В связанных с ЧВК закрытых чатах писали, что зеки из «Вагнера» находятся в отелях Анапы в ожидании помилования, которое должно поступить до августа, после чего их отправят по домам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».