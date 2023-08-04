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Путин подписал рекордное за 24 года количество секретных указов

  • 4.08.2023, 0:16
Путин подписал рекордное за 24 года количество секретных указов

Президент РФ начал массово издавать секретные указы после мятежа Пригожина.

Президент России Владимир Путин начал массово издавать секретные указы после мятежа ЧВК «Вагнер». В июле доля таких документов достигла 62%, что стало рекордом за все время его правления, подсчитала «Медиазона».

Издание изучило список указов главы государства. Все они пронумерованы по порядку от начала года. Пропущенный номер свидетельствует о том, что указ был секретным. Сразу 12 таких документов были подписаны с 27 по 31 июля — это максимальный показатель за все время войны с Украиной.

До июля 2023 года лишь однажды в истории современной России доля таких документов была выше — в январе 1999 года. Тогда было засекречено 64% указов. В целом 2023 год стал лидером по числу непубличных распоряжений, их количество составило 48% от всех подписанных Путиным указов.

Журналисты отмечают, что секретные указы нередко связаны с награждением участников боевых действий, в том числе посмертно. С учетом первых успехов украинского контрнаступления, в результате которого к 1 августа ВСУ отвоевали более 240 км² территории, возможно, они касались погибших российских военных. Кроме того, сразу после этого Путин подписал список госнаград.

Также секретными указами оформляли помилования для воевавших в составе ЧВК «Вагнер» заключенных. Одновременно в июле стало известно, что командование наемнической группировки Евгения Пригожина распустило осужденных, завербованных для войны с Украиной. В связанных с ЧВК закрытых чатах писали, что зеки из «Вагнера» находятся в отелях Анапы в ожидании помилования, которое должно поступить до августа, после чего их отправят по домам.

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