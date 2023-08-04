Морской дрон уничтожил «нефтяной маяк» возле Новороссийска 1 4.08.2023, 8:07

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Беспилотники успешно атаковали терминал Каспийского трубопроводного консорциума РФ.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня утром морские дроны атаковали военную базу РФ в Новороссийске.

По данным российских СМИ, в Новороссийске было зафиксировано попадание в так называемый «нефтяной маяк» - специальное выносное устройство для приема нефти, которое расположено в нескольких километрах от берега.

Информацию подтвердил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

По данным СМИ, взрывы также произошли в районе Южной Озереевки, где находится морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума.

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