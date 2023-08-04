закрыть
4 августа 2023, пятница, 8:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Морской дрон уничтожил «нефтяной маяк» возле Новороссийска

1
  • 4.08.2023, 8:07
  • 3,356
Морской дрон уничтожил «нефтяной маяк» возле Новороссийска

Беспилотники успешно атаковали терминал Каспийского трубопроводного консорциума РФ.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня утром морские дроны атаковали военную базу РФ в Новороссийске.

По данным российских СМИ, в Новороссийске было зафиксировано попадание в так называемый «нефтяной маяк» - специальное выносное устройство для приема нефти, которое расположено в нескольких километрах от берега.

Информацию подтвердил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

По данным СМИ, взрывы также произошли в районе Южной Озереевки, где находится морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Новый мятеж в РФ не за горами
Новый мятеж в РФ не за горами Леонид Невзлин
В сытую Москву пришла война
В сытую Москву пришла война Ян Валетов
Солидарность как встроенная утилита
Солидарность как встроенная утилита Ирина Халип
Путин хочет повторения Цусимы
Путин хочет повторения Цусимы Альфред Кох