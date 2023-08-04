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Момент удара морского дрона по большому десантному кораблю РФ «Оленегорский горняк» показали на видео

  • 4.08.2023, 10:25
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Момент удара морского дрона по большому десантному кораблю РФ «Оленегорский горняк» показали на видео

СБУ взяло на себя ответственность за операцию.

Как сообщал сайт Charter97.org, надводные беспилотники поразили российский десантный корабль «Оленегорский горняк» в бухте Новороссийска.

Согласно обнародованным видео в сети, корабль лег на борт.

Украинский журналист Юрий Бутусов сообщил о том, что СБУ взяла на себя ответственность за операцию в порту Новороссийска.

«СБУ провела спецоперацию в бухте Новороссийска, поврежден большой десантный корабль «Оленегорский горняк».

На видео видно, как надводный дрон СБУ, насыщенный 450 килограммами тротила, атакует вражеский корабль, где находится около 100 человек экипажа.

Как отмечают источники в Службе безопасности, спецоперацию проводили вместе с ВМС Украины. В результате атаки «Оленегорский горняк» получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи. Поэтому все заявления россиян об «отбитой атаке» — фейк», — написал Юрий Бутусов.

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