В Литве назвали делом времени закрытие всех пунктов пропуска на границе с Беларусью 3 4.08.2023, 10:42

4,850

Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне дал рекомендации правительству.

Закрытие пунктов пропуска на границе с Беларусью является делом времени. Об этом заявил в эфире радио LRT председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас. По его словам, комитет уже давал такую рекомендацию пару месяцев назад.

«Закрытие некоторых пунктов — это лишь вопрос времени. Это обязательно будет сделано. Я, может быть, сейчас не буду вдаваться в подробности, какие именно, но если мы увидим только ухудшение ситуации, то будет принято решение и о полном закрытии границы», – сказал он.

Надо отметить, что пока на границе с Литвой работают все пограничные переходы, в отличие от Польши, где открыты только переход Брест-Тересполь для пассажирского и легкового транспорта и Козловичи-Кукурыки – для грузового.

Кащюнас отметил, что Литва пока не прибегает к такого рода демонстрациям на границе, но к закрытию все подготовлено.

«Мы немного отличаемся от поляков. Поляки демонстрируют чуть более публичную демонстрацию силы на границе. Мы не делаем этого публично, но весь план, все приготовления сделаны. На каком-то этапе подключится и наша армия», – сказал он.

Польские и литовские официальные лица в последние дни регулярно делают заявления о возможном закрытии границы с Беларусью в ответ на возможные провокации с белорусской стороны с участием боевиков ЧВК «Вагнер».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».