Доля Беларуси на рынках калийных удобрений Африки сократилась до 3% 3 4.08.2023, 11:20

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Раньше каждая пятая тонна калийных удобрений в мире была белорусской.

Доля Беларуси на рынках калийных удобрений Африки из-за санкций сократилась в 2022 году с 42% до 3%. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков, выступая на открытых прениях Совета Безопасности ООН, пишет БелТА.

Спикер отметил, что до прекращения транзита белорусского калия через порты Балтийского моря доля Беларуси в мировой торговле калийными удобрениями составляла около 20%. Каждая пятая тонна калийных удобрений в мире была белорусской. Он привел данные, что доля Беларуси на рынках калийных удобрений Африки сократилась в 2022 году с 42% до 3%.

— По нашим оценкам на основе данных ФАО, почти полное исчезновение Беларуси из перечня поставщиков калия в прошлом году привело к падению урожая зерновых в Африке на 16%, — сказал Валентин Рыбаков, добавив, что в 2023 году поставки белорусского калия в Африку полностью парализованы из-за санкций.

Спикер подчеркнул, что многие страны континента снабжались исключительно белорусскими удобрениями, а ряд других стран свою потребность в удобрениях на 50% закрывали за счет поставок белорусского калия.

Напомним, конкуренты «Беларуськалия» прогнозируют снижение экспорта калийных удобрений из нашей страны до 6 млн тонн по сравнению с довоенным уровнем.

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