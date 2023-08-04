закрыть
4 августа 2023, пятница, 12:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Литва в ближайшее время закроет два пункта пропуска на границе с Беларусью

  • 4.08.2023, 11:40
  • 5,704
Литва в ближайшее время закроет два пункта пропуска на границе с Беларусью
Фото: Reuters

А в случае обострения ситуации перекроет всю границу полностью.

С наемниками «Вагнера» в Беларуси закрытие некоторых пограничных пунктов - вопрос времени, заявил председатель Комитета нацбезопасности и обороны Сейма Литвы Лауринас Кащюнас 4 августа.

«Это обязательно будет сделано. Не буду вдаваться в подробности, какие именно (пункты пропуска. - Ред.). Если мы увидим, что ситуация ухудшается, будет принято решение и о полном закрытии границы, - подчеркнул Кащюнас, передает его слова lrt.lt. - Мы не заявляем этого публично, но все приготовления сделаны».

Замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс сообщил, что решение озвучат в ближайшее время: «Сегодня у Польши фактически один пункт пропуска с Беларусью, у нас - шесть. Одной из превентивных мер будет сокращение их до четырех», - сказал Абрамавичюс.

По его ловам, важно согласовать действия с Польшей и Латвией. «Решение одной страны о закрытии границы ухудшит ситуацию в других. Решение может быть только общее, региональное», - пояснил замминистра, добавив, что такие шаги будут зависеть от провокаций на границе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко, слушайте «Валенки»
Лукашенко, слушайте «Валенки» Ирина Халип
Новый мятеж в РФ не за горами
Новый мятеж в РФ не за горами Леонид Невзлин
В сытую Москву пришла война
В сытую Москву пришла война Ян Валетов
Солидарность как встроенная утилита
Солидарность как встроенная утилита Ирина Халип