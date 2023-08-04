СМИ: Морской дрон подбил лучший десантный корабль Северного флота РФ 3 4.08.2023, 11:48

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Стали известны детали атаки и характеристики «Оленегорского горняка».

В бухте Новороссийска после атаки дронов поврежден большой десантный корабль РФ «Оленегорский горняк». По данным СМИ, спецоперацию провела Служба безопасности Украины вместе с ВМС. Также опубликовано видео атаки на российский корабль.

На кадрах видно, как надводный дрон, начиненный 450 килограммами тротила, атакует вражеский корабль.

Как отмечают источники «Главреда» в Службе безопасности Украины, спецоперацию проводила СБУ вместе с ВМС. В результате атаки Оленегорский горняк получил серьезную пробоину и сейчас не может выполнять свои боевые задачи.

Отмечается также, что на борту российского корабля находятся около 100 человек экипажа.

«Оленегорский горняк» (СДК-91, БДК-91) — большой десантный корабль проекта 775. Базируется на Северном флоте, входит в 121-ю бригаду десантных кораблей.

В 2007 году его называли «лучшим десантным кораблем Северного флота».

Корабль построен на верфи Stocznia Północna в Гданьске (Польша), заводской номер 775/5, вошел в состав флота 30 июня 1976 года. До 1977 года имел наименование «СДК-91», затем — «БДК-91». С 7 мая 2000 года носит наименование «Оленегорский горняк» в связи с установлением шефства над кораблем Оленегорским горно-обогатительным комбинатом.

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