В Польше задержали еще одного белоруса из российской сети шпионов 1 4.08.2023, 13:12

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Он занимался разведкой военных объектов и портов, а также пропагандой в пользу РФ.

В Польше задержали 16-го подозреваемого по делу о российской шпионской сети, сообщает ABW. Им стал гражданин Беларуси Михаил А.

По версии польской стороны, он занимался разведкой военных объектов и портов в Польше, а также занимался пропагандой в пользу России.

Белоруса задержали 1 августа. Ему 39 лет. Ранее он жил в России: в Москве и Санкт-Петербурге.

По версии агентства внутренней безопасности Польши, в страну подозреваемый приехал в 2021 году и связался с координатором шпионской сети. Белорус часто менял средства связи и уничтожал следы своей деятельности. Суд арестовал подозреваемого на три месяца.

За последние 14 месяцев спецслужбы Польши задержали 22 шпиона из Беларуси и России. 20 марта стало известно о задержании в Польше трех белорусов. Тогда Николая Москаленко и Владислава Посмитюха арестовали на 3 месяца, Марию Медведеву — на 1.

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