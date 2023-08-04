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Песков испугался комментировать атаку дронов на флот РФ в Новороссийске

  • 4.08.2023, 14:09
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Песков испугался комментировать атаку дронов на флот РФ в Новороссийске
Дмитрий Песков
Фото: EPA

Вопрос поставил в тупик спикера Кремля.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня утром стало известно о массированной атаке морских дронов на военную базу РФ в порту Новороссийска. В результате был подбит большой десантный корабль РФ «Оленегорский горняк».

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос российских журналистов о последствиях атаки дронов в Новороссийске.

«Все вопросы к Минобороны», — отметил спикер Кремля.

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