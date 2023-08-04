Польша предоставила доказательства нарушения границы белорусскими вертолетами 1 4.08.2023, 15:14

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От МИД Беларуси потребовали срочно объяснить инцидент.

Польская сторона предоставила Беларуси «убедительные доказательства», что белорусские военные вертолеты вторглись в воздушное пространство страны 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Польши.

Польское посольство в Минске предоставило Министерству иностранных дел Беларуси «подробную информацию, убедительно подтверждающую» тот факт, что 1 августа два белорусских военных вертолета нарушили воздушное пространство Польши, говорится в сообщении.

«Представленные данные противоречат позиции Республики Беларусь, выраженной в официальных сообщениях белорусских МИД и Минобороны. Призываем белорусскую сторону срочно прояснить этот инцидент, скорректировать свою позицию по этому поводу и прекратить все провокации вдоль польско-белорусской границы», — заявили в МИД Польши.

Как писал сайт Charter97.org, 1 августа два вертолета Беларуси нарушили государственную границу Польши. Они участвовали в учениях.

— После представления командирами и начальниками служб выводов по анализу ситуации было установлено, что сегодня, 1 августа 2023 года, произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами, проводившими учения вблизи границы, — заявили в пресс-службе Министерства обороны Польши.

Министр обороны страны Мариуш Блащак призвал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты.

Также на ковер в Министерство иностранных дел Польши для объяснений был вызван временный поверенный в делах Беларуси.

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