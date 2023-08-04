Главы МВД Литвы и Польши обсудили закрытие границ с Беларусью 4.08.2023, 15:32

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Готовится полная изоляция режима Лукашенко.

Министры внутренних дел Польши и Литвы провели переговоры по телефону. Об этом сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминьски. По его словам, с Агне Билотайте обсуждалась в том числе изоляция Беларуси.

«В телефонном разговоре с министром внутренних дел Агне Билотайте согласовали схемы совместных реакций Польши и Литвы на появляющиеся угрозы со стороны Беларуси, вплоть до возможного закрытия всех пограничных переходов и полной изоляции режима Лукашенко», – написал в твиттере Каминьски.

Билотайте в вою очередь написала, что обсуждала с Каминьским вопросы безопасности на границе с Беларусью. Она подчеркнула, что обмен информацией и координация действий с польскими партнерам является ключевым фактором для эффективных региональных решений.

Вчера в Сувалкском коридоре прошла встреча премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и президента Литвы Гитанаса Науседы. По ее итогам Науседа заявил о том, что достигнута договоренность о контактах между госорганами двух стран, которые должны обменяться информацией, а также согласовать совместные действия в связи с размещением в Беларуси ЧВК «Вагнер».

Сегодня также стало известно, что Литва сократит количество работающих на границе переходов. Вскоре будут закрыты пункты пропуска «Шумскас» и «Тверячюс». В итоге на границе Беларуси и Литвы будут работаь четыре, а не шесть переходов.

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