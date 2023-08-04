В украинской разведке рассказали о нюансах контрнаступления ВСУ 4.08.2023, 16:37

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Успех зависит от большого количества факторов.

Война – это не спортивные соревнования, здесь ключевым фактором является не скорость, а достижение цели с наименьшими потерями. Именно поэтому во время контрнаступления Украина пока не продвигается так быстро, как возможно, ожидали на Западе.

Сейчас крайне важным этапом является уничтожение логистики и складов БК и вооружений врага, в то время как ВСУ нуждаются в большем количестве боеприпасов, машин разминирования и дальнобойного высокоточного оружия – и тогда контрнаступление будет успешным. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью CivilMedia.

Несмотря на то, что ситуация на поле боя сложная, Силы обороны охраняют инициативу. По словам Скибицкого, украинские воины реагируют на изменение обстановки постоянными корректировками планов и наносят врагу болезненные удары, приводящие к потерям.

Ситуация усугубляется тем, что захватчики тщательно закрепились на оккупированных территориях Украины. И это отражается на темпах продвижения украинских воинов.

«Мы признаем, что противник неплохо укрепился на оккупированных украинских территориях: масштабные минные заграждения, несколько линий фортификационных сооружений ― все это, конечно, имеет свое влияние на темп нашего продвижения. Однако тем, кто считает, что Украина слишком медленная во время наступления, я скажу, что война – это не спортивные соревнования. Динамика боевых действий зависит от очень многих факторов, в частности, от наличия необходимых для выполнения боевых задач сил и средств», – отметил представитель военной разведки.

По словам Скибицкого, сейчас украинское войско нуждается в большем количестве боеприпасов, средств ПВО, машин разминирования и дальнобойного высокоточного вооружения.

Скибицкий отметил, что украинские воины благодарны западным партнерам за помощь. И напомнил, что в начале российского вторжения немногие в мире верили, что Украина способна выстоять. Однако наше государство сломало планы врага на блицкриг и поразило мировое сообщество.

«Хочу напомнить, что российская полномасштабная агрессия ставила своей целью блицкриг ― молниеносный захват и покорение всей Украины. В экспертных кругах перед вторжением 24.02.2022 считали, что Украина долго не продержится. Но агрессор получил по зубам. И мы будем продолжать, пока он не выплюнет последний клык. И главным здесь является не столько скорость, сколько неожиданность и точность удара», – отметил представитель ГУР МОУ.

Он отметил, что, в отличие от военного командования государства-агрессора, Украина отдает предпочение не «мясным штурмам», а методическому уничтожению логистики, техники и вооружений врага. Ведь это помогает сохранять жизни.

«В целом, философия ведения нынешней освободительной войны против россиян, исповедуемая командующими Силами безопасности и обороны Украины, заключается в том, что мы, в отличие от нашего врага, ценим своих солдат. Наши действия на поле боя направлены на то, чтобы обескровить противника ― перерезать пути поставок, уничтожить склады с вооружением, победить в контрбатарейных баталиях, уничтожить их средства разведки и ПВО. Мы работаем во всех измерениях войны, и совокупность успехов на каждом из них принесет нужный результат. Поэтому Украина – в наступлении, и успех – будет», – заверил он.

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