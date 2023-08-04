Белорусских судей, выносящих политические приговоры, будет ждать отдельный трибунал 6 4.08.2023, 17:13

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По примеру Нюрнбергского.

Белорусские судьи, выносящие политические приговоры, предстанут перед отдельным трибуналом по примеру Нюрнбергского – за соучастие в преступлениях против человечности. Собраны материальные доказательства на 400 судей. Об этом в эфире Delfi рассказал руководитель международного Центра права и демократии Justice Hub, экс-глава Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас.

Эксперты Justice Hub с белорусскими правозащитниками подготовили первый подробный юридический анализ нарушений прав человека, совершенных режимом Лукашенко с мая 2020 года. Пытки, убийства, изнасилования – это неполный список преступлений.

Юристы также оценили шансы привлечения виновных к ответственности. И как раз в этом заключается ценность этого доклада – смотреть на действия режима в Беларуси на международном уровне, в соответствии с международным правом, в контексте преступлений против человечности, а не только против белорусских граждан.

Отдельной группой выделяются белорусские судьи, выносящие политически мотивированные приговоры.

«Для меня белорусские судьи – преступники номер два после Лукашенко, потому что они как юристы знают, что совершают преступления. Белорусский режим пытается создать иллюзию легитимности, проводит репрессии «по закону». Верховный суд в стране и вся судебная система – это просто посмешище. Мы проанализировали решения Верховного суда за все время: ни одного решения против, признаются правомерными все решения режима. Здесь потребуется специальный процесс по судьям по примеру Нюрнбергского – мы имеем более 400 судей в базе, оглашавших заведомо незаконные преступные приговоры, которые репрессировали общество за выражение мнения и участие в митингах. Эти судьи – соучастники преступлений против человечности. В будущем нужно расформировать всю судебную систему Беларуси и создавать новую. Нужна будет люстрация. Сейчас же вся система только репрессирует и одобряет государственные приказы», – сказал Дейнюс Желимас.

По словам руководителя Justice Hub, практики применения в Беларуси антиэкстремистского и антитеррористического законодательства в отношении мирных граждан также подпадают под преступления против человечности. Это не соответствует никаким международным нормам. Нигде нет уголовной ответственности за то, что человек выходит на митинг или комментирует что-то в интернете. Все подобные факты фиксируются, им дается юридическая оценка на международном уровне – для будущего суда.

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