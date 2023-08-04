СМИ: ВСУ добились важных успехов на Юге 4.08.2023, 17:27

Россияне готовятся к отступлению.

Подразделения украинской армии добились новых успехов в рамках наступательной операции, которая разворачивается в районе освобожденного Старомайорского на Бердянском направлении фронта. ВСУ смогли не только отразить контратаки россиян, пытавшихся вернуть утраченные позиции, но вынуждают оккупантов отступать на новых участках передовой.

Как пишет dialog.ua, об этом в своем Telegram-канале сообщает 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ. Бойцы опубликовали сообщение, отметив поступление хороших новостей.

«Зачищены лесополосы и опорники к западу от Старомайорского. Отразили контратаку к югу от села. Ребята выбивают россиян дальше. Всю ночь работала авиация русская. 60-й бригадей РФ и 247-у десантному полку наши показывают, что такое «дерусификация». Наши давят в районе Приютного. В ближайшее время ВС РФ вынуждены будут отойти с выступления в районе между Приютным и Старомайорским», - отмечено в сообщении.

В Урожайном также продолжаются бои, которые сопровождаются ударами украинской артиллерии. ВСУ продолжают удерживать огневой контроль над дорогами Новодонецкое - Керменчик, Приютное - Ремовка, мешая оккупантам осуществлять снабжение своих частей.

Украинские бойцы добавляют, что россияне ожесточенно сопротивляются, понимая важность для себя отмеченного района боевых действий.

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