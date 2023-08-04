Оставаться молодым: ученые нашли способ продлить жизнь человека на годы 5 4.08.2023, 17:40

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Что нужно делать.

Ученые десятилетиями ищут различные способы, которые позволили бы нам жить вечно, или хоты бы продлить жизнь на некоторое время. С первым, увы, дела обстоят не очень, однако со вторым — некоторые подвижки все же есть. Ученые уверяют, что следование определенным правилам в действительности позволит людям продлить свою жизнь на годы, пишет Chronicle Live.

По словам доктора Майкла Мосли, ведущего подкаста о здоровье Just One Thing, тренировки с отягощением могут продлить нашу жизнь на годы. Автор подкаста считает, что поддержание мышечной массы, на самом деле, является одним из лучших способов сохранить здоровье в старости. По словам доктора Мосли, тренировки с отягощением — это тот вид упражнений, которым следовало бы заниматься всем нам. Дело в том, что после 30 лет мышечная масса человека начинает уменьшаться, а потому силовые тренировки могут помочь вам оставаться молодым на клеточном уровне даже с возрастом.

Исследования свидетельствуют о том, что всего за 12 недель человек может увеличить свою мышечную массу на 10%, а силы — на целых 150%. Это в свою очередь, как считают ученые, может повлиять на наше тело в целом, и даже наш мозг.

Обзор десятков исследований влияния упражнений на людей старше 50 лет показал, что аэробные и силовые тренировки полезны для человеческого мозга. Однако исследования также свидетельствуют о том, что тренировки с отягощением особенно хороши для нашей памяти и исполнительной функции. Например, они значительно улучшают такие вещи, как способность решать проблемы.

Еще одним преимуществом силовых тренировок считается улучшение сна. По словам доктора Мосли, недавнее исследование показало, что реципиенты спят лучше и дольше почти на 20 минут каждую ночь, если занимаются силовыми тренировками. Кроме того, такого рода занятия позволят снизить стресс.

В другом исследовании ученые из Гарвардского университета наблюдали за более чем 10 000 мужчин в течение 12 лет и обнаружили, что силовые тренировки лучше сжигают жир на животе, чем кардио. Доктор Мосли отмечает, что это чрезвычайно важно, так как жир вокруг нашего живота не просто накапливается в этой зоне, но и производит химические вещества, которые могут оказывать негативное влияние на уровень сахара в крови.

В то же время когда мы тренируемся, мышечные клетки впитывают сахар в крови, словно губка. Любопытно, но одно исследование показало, что каждые 10% увеличения наших скелетных мышц снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 10%. Простыми словами, наращивание мышечной массы не просто приведет тело в порядок, но и позволит вам чувствовать себя моложе и даже продлит вашу жизнь на несколько лет.

Недавний анализ также свидетельствует о том, что от 30 до 60 минут силовых тренировок в неделю снижает риск смерти от сердечных заболеваний и рака на 20%.

По словам профессора мышечной психологии из Копенгагенского университета Эбигейл Маккей, когда мы стареем, мы теряем мышечные волокна. Это происходит из-за потери связи мышечного нерва — если она ослабевает из-за того, что мышечные волокна никогда не использовались, то в конечном итоге эта связь будет окончательно утеряна, а волокна отомрут.

По словам профессора Маккей, важно понимать, что не существует возраста, в котором было бы поздно начать тренироваться с отягощением. Фактически, не важно сколько вам лет, так или иначе, вы получите преимущества. В то же время доктор Мосли отмечает, что если ранее вы никогда не занимались силовыми тренировками, вам вероятно стоит проконсультироваться со своим лечащим врачом.

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