Опубликован первый перехват разговоров с подбитого российского танкера SIG 3 5.08.2023, 8:49

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Машинное отделение затоплено, судно не может двигаться самостоятельно.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня ночью боевые дроны массированно атаковали Крымский мост и подбили российский танкер SIG в Керченском проливе.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал первый аудиоперехват с подбитого российского танкера.

Из него следует, что взрыв произошел в машинном отделении, оно затоплено, сам танкер идти самостоятельно не может.

«Сами мы не можем перемещаться. Без буксира. Машинное затоплено. Руководство не знаем, что там будет решать. Нам надо в завод какой-то. Мы ничего не уменьшали, она сама остановилась (вода). Сколько прибыла, столько прибыла. Судно в балласте. Все танки грузовые пустые. Судно на плаву. До уровня ватерлинии вода набиралась и остановилась», — сообщил экипаж.

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