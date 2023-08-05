Опубликован первый перехват разговоров с подбитого российского танкера SIG

Опубликован первый перехват разговоров с подбитого российского танкера SIG3
- 5.08.2023, 8:49
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Машинное отделение затоплено, судно не может двигаться самостоятельно.
Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня ночью боевые дроны массированно атаковали Крымский мост и подбили российский танкер SIG в Керченском проливе.
Телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал первый аудиоперехват с подбитого российского танкера.
Из него следует, что взрыв произошел в машинном отделении, оно затоплено, сам танкер идти самостоятельно не может.
«Сами мы не можем перемещаться. Без буксира. Машинное затоплено. Руководство не знаем, что там будет решать. Нам надо в завод какой-то. Мы ничего не уменьшали, она сама остановилась (вода). Сколько прибыла, столько прибыла. Судно в балласте. Все танки грузовые пустые. Судно на плаву. До уровня ватерлинии вода набиралась и остановилась», — сообщил экипаж.